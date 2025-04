Cuiabá celebra 306 anos com festas populares, cultura e ações sociais em toda a cidade

Momento MT |Do R7

Cuiabá completa 306 anos nesta terça-feira, 8 de abril de 2025, com uma série de eventos que exaltam sua rica história, sua diversidade cultural e o protagonismo popular que marca a capital mato-grossense desde sua fundação em 1719. A programação, organizada em parceria entre Prefeitura, Governo do Estado, igrejas e instituições privadas, tem movimentado diferentes regiões da cidade desde o sábado, com atividades que vão da gastronomia à cidadania, passando por manifestações culturais e esportivas.

