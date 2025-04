Cuiabá completa 306 anos com programação recheada de atrações culturais, esportivas e sociais O aniversário de 306 anos de Cuiabá, celebrado no dia 8 de abril de 2025, será marcado por uma programação intensa e diversificada,...

O aniversário de 306 anos de Cuiabá, celebrado no dia 8 de abril de 2025, será marcado por uma programação intensa e diversificada, resultado das parcerias entre a prefeitura, o Governo do Estado, igrejas, e outros entes públicos e privados. Essas colaborações proporcionaram uma festa que busca englobar a rica cultura cuiabana, fortalecer as tradições e proporcionar momentos de lazer para toda a população. A agenda inclui atividades de esporte, arte, gastronomia, cultura, e conscientização social, com eventos espalhados por diversos pontos da cidade.

