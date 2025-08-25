Cuiabá convoca 20 médicos para atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde
A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá publicou na sexta-feira (22) o Edital de Convocação nº 001/2025, referente ao Processo de...
A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá publicou na sexta-feira (22) o Edital de Convocação nº 001/2025, referente ao Processo de Seleção Simplificado nº 003/2025/SMS, para contratação temporária de 20 médicos que atuarão na Atenção Primária à Saúde (APS). Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT:
A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá publicou na sexta-feira (22) o Edital de Convocação nº 001/2025, referente ao Processo de Seleção Simplificado nº 003/2025/SMS, para contratação temporária de 20 médicos que atuarão na Atenção Primária à Saúde (APS).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!
Leia Mais em Momento MT: