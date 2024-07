Cuiabá Dita Adeus à Sul-Americana em Jogo Dramático

Momento MT |Do R7

Em uma noite de fortes emoções na Arena Pantanal, o Cuiabá enfrentou o Palestino-CHI pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira. Apesar do esforço e do gol de André Luís, a equipe mato-grossense foi derrotada por 2 a 1, com Junior Marabel e Gonzalo Sosa garantindo a vitória para os chilenos.

