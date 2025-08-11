Logo R7.com
Cuiabá faz novas contratações e soma 1.940 Cuidadoras de Alunos com Deficiência

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), contratou, nos meses de julho e agosto deste ano, 240 novas Cuidadoras de Alunos com Deficiência (CADs). Agora, são 1.940 profissionais que acompanham, no turno escolar, crianças com deficiência física, visual e auditiva. Atualmente, 2.645 crianças são atendidas diariamente nas unidades educacionais de Cuiabá.

