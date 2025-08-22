Cuiabá fortalece ações conjuntas para enfrentamento da esporotricose A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, recebeu em seu gabinete o secretário de Governo, Ananias Martins de Souza Filho,...

A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, recebeu em seu gabinete o secretário de Governo, Ananias Martins de Souza Filho, e representantes da Vigilância em Saúde de Cuiabá para uma reunião de alinhamento sobre o andamento e a condução dos casos de esporotricose no município. A doença, que é transmitida por animais infectados, vem preocupando autoridades de saúde e a Bem-estar Animal.

