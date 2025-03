Cuiabá fortalece rede de Saúde Mental: conheça os serviços oferecidos

A saúde mental em Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vem sendo estruturada por uma rede de serviços que visa oferecer atendimento integral. Entre os principais dispositivos estão os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e as Residências Terapêuticas, cada um com funções específicas dentro da linha de cuidado aos pacientes. Atualmente, a rede conta com três CAPS, unidades especializadas no atendimento a pessoas com transtornos mentais e problemas decorrentes do uso abusivo de álcool e drogas. Esses serviços de saúde mental são considerados de “portas abertas”. Em Cuiabá, existem diferentes modalidades de CAPS, cada uma atendendo perfis específicos:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre os serviços oferecidos!

Leia Mais em Momento MT: