Cuiabá goleia Sport Sinop pelo Mato-grossense

Em uma partida de domínio absoluto, o Cuiabá derrotou o Sport Sinop por 5 a 0 na Arena Pantanal, em confronto válido pela nona e última rodada da primeira fase do Campeonato Mato-grossense. O jogo, que marcou a estreia do técnico Guto Ferreira no comando do Dourado, selou a classificação direta da equipe para as semifinais do torneio.

Leia Mais em Momento MT: