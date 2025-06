Cuiabá inicia ciclo de conferências de Assistência Social e dos Idosos; veja datas A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, dará início, a partir... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 13h57 ) twitter

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, dará início, a partir do dia 17 de junho, a uma série de eventos que compõem as Conferências Municipais e Regionais de Assistência Social e dos Idosos. Os encontros visam discutir diretrizes, avaliar políticas públicas e ampliar a participação social na construção de um sistema de proteção mais justo e eficaz.

