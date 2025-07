Cuiabá instala Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos A Prefeitura de Cuiabá vai instalar o Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos. A apresentação e formalização da ação acontecerá... Momento MT|Do R7 29/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 11h38 ) twitter

A Prefeitura de Cuiabá vai instalar o Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos. A apresentação e formalização da ação acontecerá no dia 1º de Agosto, às 15h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa marca um avanço significativo para a participação social e o controle da qualidade dos serviços públicos oferecidos à população cuiabana. O processo que resultou na criação e instalação do referido órgão foi conduzido pela Ouvidoria Geral do Município. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa!

Tecnologia da Embrapa ajuda produtores a combater pragas e reduzir defensivos

DITR 2025: Receita Federal abre prazo para declaração com novas facilidades