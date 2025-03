Momento MT |Do R7

Cuiabá intensifica ações e conscientização contra a tuberculose

A Secretaria Municipal de Saúde de (SMS) por meio do Programa Municipal de Controle da Tuberculose, inicia nesta segunda-feira (24), a Semana Nacional de Mobilização e Luta Contra a Tuberculose, com uma série de ações voltadas para a conscientização, prevenção e combate à doença. O evento, que segue até o dia 28 de março de 2025, terá sua abertura na Unidade de Saúde da Família (USF) Pico do Amor.

