Cuiabá intensifica busca ativa por adolescentes que não se vacinaram contra o HPV

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Cuiabá está realizando uma intensificação da vacinação contra o HPV voltada para adolescentes com idades entre 15 e 19 anos que ainda não receberam o imunizante. A mobilização teve início no começo de junho e segue até o dia 1º de agosto, com ações em diversos pontos da cidade e também com a busca ativa desses jovens.

