Cuiabá intensifica cirurgias eletivas no Pronto-Socorro Municipal e reduz filas A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou neste sábado (23) mais um mutirão de cirurgias eletivas...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou neste sábado (23) mais um mutirão de cirurgias eletivas no Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC). Ao todo, foram feitos 18 procedimentos cirúrgicos, na maioria da área de urologia.

