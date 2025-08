Cuiabá mostra práticas integrativas na Conferência Municipal de Saúde Durante a programação da 15ª Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá, que teve início nesta quarta-feira (31) e segue até esta sexta... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h38 ) twitter

Durante a programação da 15ª Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá, que teve início nesta quarta-feira (31) e segue até esta sexta-feira (1º), um espaço especial foi destinado à oferta de atendimentos em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). No local, a Prefeitura de Cuiabá apresentou para a população terapias que já são oferecidas no âmbito da Atenção Primária e Secundária do município e reforçou a importância de um cuidado mais acolhedor e centrado no bem-estar físico, emocional e mental dos usuários do SUS. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre saúde em Cuiabá! Leia Mais em Momento MT: PF prende ex-vereador foragido no Acre

