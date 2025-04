Cuiabá oficializa adesão aos programas Ser Família e Ser Mulher em parceria com o Governo de Mato Grosso

A Prefeitura de Cuiabá aderiu oficialmente, nesta quinta-feira (10), aos programas Ser Família e Ser Mulher, idealizados pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes. A assinatura do termo de cooperação entre o Governo do Estado e o município marca um novo momento para a assistência social na capital, com foco no fortalecimento de ações voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: