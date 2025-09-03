Cuiabá pode ter programa municipal contra vício em jogos de azar Antoniel Pontes – Assessoria vereador Rafael Ranalli Ever Jota Secretário: A Câmara de Cuiabá vai analisar o projeto de lei do...

Antoniel Pontes – Assessoria vereador Rafael Ranalli Ever Jota Secretário: A Câmara de Cuiabá vai analisar o projeto de lei do vereador Rafael Ranalli (PL) que institui o “Programa Municipal de Conscientização e Tratamento aos Malefícios dos Jogos de Apostas Online e Cassinos Físicos”. A proposta prevê medidas de prevenção ao vício em jogos de azar, atendimento especializado nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e reintegração social de pessoas em recuperação.

