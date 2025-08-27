Cuiabá pode ter semana de enfrentamento à violência política contra mulheres Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli O vereador Rafael Ranalli (PL) protocolou, na Câmara Municipal de Cuiabá, um...

Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli O vereador Rafael Ranalli (PL) protocolou, na Câmara Municipal de Cuiabá, um projeto de lei que institui a “Semana Municipal de Enfrentamento à Violência Política contra as Mulheres” no calendário oficial de eventos do município. A proposta tem como objetivos conscientizar a população sobre a importância da participação feminina na política, promover debates, seminários e campanhas educativas, estimular a criação de políticas públicas de prevenção e ampliar a divulgação da Lei Federal nº 14.192/2021, que trata do tema. O texto ainda será analisado pelas comissões permanentes antes de seguir para votação em plenário.

