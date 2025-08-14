Cuiabá poderá ter campanha permanente de conscientização sobre adultização e abuso infantil na internet Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli Com 20 votos favoráveis, a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, nesta quinta...

Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli Com 20 votos favoráveis, a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, nesta quinta-feira (14), o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) ao projeto de lei que institui o Mês de Conscientização e Enfrentamento da Ciberpedofilia. A proposta, de autoria do vereador Rafael Ranalli (PL), define o mês de novembro como período oficial de mobilização contra crimes sexuais online envolvendo crianças e adolescentes no município. A votação em definitivo está prevista para a próxima semana.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: