Cuiabá-Prev renova certificado de boa gestão previdenciária O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá (Cuiabá-Prev) obteve do Ministério da Previdência Social...

O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá (Cuiabá-Prev) obteve do Ministério da Previdência Social a renovação do Certificado Pró-Gestão RPPS – Nível II. Essa certificação é o reconhecimento pelo governo federal de que a Prefeitura de Cuiabá aplica boas práticas de governança, gestão e transparência no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa conquista!

Leia Mais em Momento MT: