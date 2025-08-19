Cuiabá-Prev renova certificado de boa gestão previdenciária
O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá (Cuiabá-Prev) obteve do Ministério da Previdência Social a renovação do Certificado Pró-Gestão RPPS – Nível II. Essa certificação é o reconhecimento pelo governo federal de que a Prefeitura de Cuiabá aplica boas práticas de governança, gestão e transparência no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
