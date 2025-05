Cuiabá-Prev tem saldo positivo de R$ 621 milhões e registra evolução financeira A evolução patrimonial do Cuiabá-Prev, com aplicações financeiras no primeiro quadrimestre deste ano, atingiu R$ 28 milhões. Trata-...

A evolução patrimonial do Cuiabá-Prev, com aplicações financeiras no primeiro quadrimestre deste ano, atingiu R$ 28 milhões. Trata-se do mesmo valor registrado em 2024. Atualmente, o Cuiabá-Prev apresenta um saldo positivo em conta de R$ 621 milhões e é responsável pela gestão de mais de 17 mil aposentados, incluindo servidores ativos, aposentados e pensionistas.

