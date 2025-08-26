Cuiabá promove ações de valorização da vida nas Unidades Básicas de Saúde A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está realizando ao longo de setembro uma série de atividades...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está realizando ao longo de setembro uma série de atividades em alusão à campanha Setembro Amarelo, dedicada à prevenção do suicídio e à valorização da vida. A mobilização acontece nas Unidades Básicas de Saúde de todas as regionais do município, com foco no acolhimento, na escuta e no diálogo sobre saúde mental.

