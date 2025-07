Cuiabá realiza ações do Julho Amarelo em diversas unidades de saúde neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá promove neste sábado (26) uma série de ações de conscientização e prevenção dentro da campanha Julho Amarelo, que visa combater as hepatites virais e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). As atividades ocorrem em período integral em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital e fazem parte do calendário nacional de enfrentamento à doença, que culmina no Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, em 28 de julho.

