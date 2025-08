Cuiabá recebe 2ª edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa em setembro

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realizará a 2ª edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa no próximo dia 20 de setembro. O evento, que será realizado às vésperas do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência (21) e do Dia do Atleta Paralímpico (22), promete reunir crianças e jovens para uma experiência única de inclusão por meio do esporte.

