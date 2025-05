Momento MT |Do R7

Cuiabá recebe festival de divulgação científica entre 19 e 21 de maio Cuiabá recebe, entre os dias 19.5 e 21.5, nova edição do “Pint of Science”, festival internacional de divulgação da ciência. O evento...

Cuiabá recebe, entre os dias 19.5 e 21.5, nova edição do “Pint of Science”, festival internacional de divulgação da ciência. O evento reúne cientistas para conversas sobre projetos de pesquisa em ambientes mais descontraídos. Em 2025, 169 cidades brasileiras receberão a atração que comemora 10 anos de realização no país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

Leia Mais em Momento MT: