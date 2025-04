Cuiabá recebe Festival Paralímpico com foco na inclusão pelo esporte A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEsp), traz para a capital mato-grossense uma das iniciativas... Momento MT|Do R7 25/04/2025 - 21h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 21h00 ) twitter

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEsp), traz para a capital mato-grossense uma das iniciativas mais importantes do calendário nacional voltado ao esporte inclusivo: o Festival Paralímpico Loterias Caixa. O evento é idealizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e será realizado com foco em promover a vivência de modalidades paralímpicas entre crianças e jovens com e sem deficiência.

