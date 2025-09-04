Cuiabá recebe pela primeira vez o maior congresso de comunicação política do Brasil Aline Coelho – Assessoria da vereadora Katiuscia Manteli A Câmara Municipal de Cuiabá recebeu, nesta quinta-feira (4), a especialista...

A Câmara Municipal de Cuiabá recebeu, nesta quinta-feira (4), a especialista em Comunicação Política, Mariana Bonjur, para apresentar as abordagens e metas do Congresso Brasileiro de Comunicação Pública e Política (COMPOL). Considerado o maior evento do setor no país, o COMPOL será sediado pela capital mato-grossense pela primeira vez, no dia 23 de setembro, no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

Leia Mais em Momento MT: