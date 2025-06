Cuiabá reforça compromisso com o turismo na abertura da Fit Pantanal O prefeito Abilio Brunini e vários secretários participaram da abertura da Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2025, a FIT Pantanal...

O prefeito Abilio Brunini e vários secretários participaram da abertura da Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2025, a FIT Pantanal, realizada no Centro de Eventos do Pantanal, na noite de quinta-feira (05). Na ocasião, o gestor e sua equipe visitaram os estandes, com pausas para fotos com o público. O evento, com entrada gratuita, segue até domingo. Políticos e o governador Mauro Mendes também marcaram presença.

