Cuiabá reúne coordenadores de 82 escolas para traçar metas do segundo semestre

A Prefeitura de Cuiabá, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta terça-feira (22) uma imersão com coordenadores das 82 EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) para discutir o planejamento estratégico e as ações que serão desenvolvidas ao longo do segundo semestre, principalmente para melhorar o índice de aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática aos estudantes de 4 a 10 anos. O evento, realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso, contou com a participação do secretário municipal de Educação, Amauri Monge, e do secretário de Estado de Educação, Allan Porto.

