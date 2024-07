Cuiabá se destaca como cidade com melhor qualidade de vida em Mato Grosso

Cuiabá é o município de Mato Grosso com a melhor qualidade de vida, conforme o Índice de Progresso Social (IPS) realizado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Com um IPS de 68,47, Cuiabá ainda aparece em 7º lugar no ranking de capitais no que diz respeito a ações voltadas à promoção da assistência social no município.

