Cuiabá se destaca no enfrentamento à violência contra a mulher

A Prefeitura de Cuiabá se destacou, nesta semana, pela eficiência da Secretaria Municipal da Mulher durante a apresentação do relatório preliminar da auditoria operacional do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) sobre a violência contra a mulher no estado.

Saiba mais sobre as iniciativas e desafios enfrentados na luta contra a violência em Cuiabá

