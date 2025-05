Cuiabá sedia 1º Prêmio Internacional Dança Mato Grosso com R$ 10 mil em premiações A primeira edição do Prêmio Internacional Dança Mato Grosso será realizada nos dias 14 e 15 de junho, no Teatro Zulmira Canavarros,...

Momento MT|Do R7 12/05/2025 - 12h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share