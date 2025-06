Cuiabá sedia lançamento do Campeonato Brasileiro de Big Trail neste sábado A adrenalina do motociclismo chega a Cuiabá com o lançamento oficial da 5ª e 6ª etapas do Campeonato Brasileiro de Big Trail – BITES...

A adrenalina do motociclismo chega a Cuiabá com o lançamento oficial da 5ª e 6ª etapas do Campeonato Brasileiro de Big Trail – BITES Sportbay, neste sábado (21), em frente ao Museu do Rio. O evento de apresentação marca a chegada do “Desafio do Cerrado”, uma das competições mais aguardadas pelos amantes das duas rodas.

