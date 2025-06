Cuiabá sedia maior evento paralímpico do país A capital mato-grossense será palco, neste sábado (14), de uma das principais iniciativas voltadas à inclusão social por meio do esporte...

A capital mato-grossense será palco, neste sábado (14), de uma das principais iniciativas voltadas à inclusão social por meio do esporte: o Festival Paralímpico Loterias Caixa. A abertura oficial está marcada para as 8h, no Complexo Poliesportivo Dom Aquino, com programação esportiva que segue até o meio-dia. A realização é da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

