Cuiabá sedia workshop inédito sobre piscicultura inovação e sustentabilidade

Cuiabá sediará o Workshop Inédito Sobre Pangasius com Foco em Inovação e Sustentabilidade Aquícola, no dia 26 deste mês, no auditório da Famato. O evento, promovido pela Aquamat em parceria com o Sebrae, Peixebr, Famato e Assembleia Legislativa, conta com o apoio da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho.

