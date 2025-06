Cuiabá será cidade-piloto de projeto do TCE sobre transparência O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Guilherme Maluf, esteve na manhã desta sexta-feira (13) no Palácio Alencastro... Momento MT|Do R7 13/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Guilherme Maluf, esteve na manhã desta sexta-feira (13) no Palácio Alencastro, sede do Executivo municipal, para uma reunião com o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e a secretária municipal de Saúde, Lúcia Helena. O encontro tratou de temas da gestão, especialmente na área da saúde, e resultou em um compromisso: a capital deve ser a primeira cidade de Mato Grosso a integrar um projeto-piloto voltado à transparência e eficiência na administração pública. Participaram também o chefe de gabinete do prefeito, Willian Campos, o secretário especial de Assuntos Estratégicos, Murilo Bianchini, e o procurador-geral do município, Luiz Antônio Araújo Júnior. Saiba mais sobre como Cuiabá se tornará um exemplo em transparência na administração pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Cuiabá lança Web Denúncias para registro e acompanhamento

Rondonópolis conquista 16 medalhas nos Jogos Estudantis de Seleções

Fiscalização de Posturas embarga obra irregular no bairro Construmat