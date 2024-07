Cuiabá surpreende e quebra invencibilidade do Bahia na Arena Fonte Nova

Neste sábado (13.07), o Cuiabá surpreendeu o Bahia ao vencer por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão. A vitória do Dourado não só tirou a invencibilidade de 20 jogos do time de Rogério Ceni em casa, como também deu um respiro na luta contra o rebaixamento.

