Cuiabá tem 70 salas equipadas para atender crianças especiais
Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela impacta a educação inclusiva em Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Prefeitura de Cuiabá oferece 70 salas multifuncionais nas escolas, devidamente equipadas para educar, em caráter especializado, crianças de 4 a 10 anos diagnosticadas com autismo, síndrome de Down, dislexia e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade). Destas, 62 estão localizadas em área urbana e outras oito na zona rural.
