Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cuiabá tem 70 salas equipadas para atender crianças especiais

A Prefeitura de Cuiabá oferece 70 salas multifuncionais nas escolas, devidamente equipadas para educar, em caráter especializado, crianças...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Cuiabá oferece 70 salas multifuncionais nas escolas, devidamente equipadas para educar, em caráter especializado, crianças de 4 a 10 anos diagnosticadas com autismo, síndrome de Down, dislexia e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade). Destas, 62 estão localizadas em área urbana e outras oito na zona rural.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela impacta a educação inclusiva em Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.