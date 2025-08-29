Logo R7.com
Cuiabá tem grupos de combate ao tabagismo ampliados

Nesta sexta-feira (29), Dia Nacional de Combate ao Fumo, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) destaca os avanços conquistados...

Nesta sexta-feira (29), Dia Nacional de Combate ao Fumo, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) destaca os avanços conquistados pela Atenção Primária na luta contra o tabagismo. Desde o início de 2025, a rede básica mais que dobrou a oferta de grupos de apoio a pessoas que desejam parar de fumar: eram 13 grupos ativos no início do ano e, atualmente, já são 33 em funcionamento em diferentes unidades de saúde.

