Cuiabá tem linha direta de ônibus para atender Circuito Brasileiro de Vôlei Cuiabá está sediando a 5ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que termina neste domingo (20). O evento começou no dia 16...

Cuiabá está sediando a 5ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que termina neste domingo (20). O evento começou no dia 16 e contou com a parceria da Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), que disponibilizou linha especial para o transporte público até o Parque Novo Mato Grosso, onde acontecem as competições. Desde o início até o final da programação, a linha E01 opera exclusivamente para atender aqueles que queiram prestigiar e torcer pelas equipes.

