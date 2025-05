Cuiabá tem segundo domingo com ônibus gratuito

Neste domingo, 11 de maio, os cuiabanos contaram novamente com o transporte coletivo gratuito, sendo o segundo domingo consecutivo com Tarifa Zero. Desde a estreia do benefício, no dia 1º de maio, mais de 56 mil usuários já foram beneficiados com a medida que visa democratizar o acesso à lazer e incentivar o uso do transporte público. Ao longo do ano ainda serão 33 domingos com passagem gratuita em 2025, além da possibilidade de estender a medida para alguns feriados, mediante decreto do Executivo.

