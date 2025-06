Cuiabá terá nova estrutura para atender autistas e neurodivergentes A Prefeitura de Cuiabá projeta que, em até 60 dias, deve entregar uma nova estrutura dedicada ao atendimento de crianças autistas e... Momento MT|Do R7 12/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 12/06/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Cuiabá projeta que, em até 60 dias, deve entregar uma nova estrutura dedicada ao atendimento de crianças autistas e neurodivergentes da capital. O espaço, localizado no bairro Santa Cruz, estava há anos desativado e agora será revitalizado para funcionar como um centro de apoio nas áreas da educação e da saúde. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: Wilson Santos propõe fim da taxação nos empréstimos consignados

Deputados aprovam projeto de Lúdio que acaba com taxa sobre os consignados

Lanche Literário leva livros e debates sociais para jovens da zona leste de Sorriso