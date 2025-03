Cuiabá terá tarifa social de R$ 1 no transporte público neste Dia da Mulher A tarifa do transporte coletivo em Cuiabá será reduzida para R$ 1 neste sábado (8), em razão do Dia Internacional da Mulher. A medida...

A tarifa do transporte coletivo em Cuiabá será reduzida para R$ 1 neste sábado (8), em razão do Dia Internacional da Mulher. A medida, válida das 0h às 23h59, beneficia todos os usuários do sistema e é imprescindível o uso do cartão transporte. A ação visa principal facilitar o deslocamento das mulheres que utilizam o transporte público.

