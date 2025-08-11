Cuiabá trava na Série B após derrota para o Avaí e vê G-4 distanciar Em um confronto crucial pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá sofreu um revés neste domingo ao ser superado...

Em um confronto crucial pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá sofreu um revés neste domingo ao ser superado por 2 a 0 pelo Avaí, na Ressacada. A derrota mantém o Dourado em uma posição delicada na tabela, vendo as equipes que brigam pelo acesso abrirem vantagem. Os gols da partida foram marcados por João Vitor e Marcos Vinícius, ambos do time da casa.

Leia Mais em Momento MT: