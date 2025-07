Cuiabá vence o América-MG em virada dramática pela série B do Brasileirão

Em uma noite de reviravoltas e emoções na Arena Pantanal, o Cuiabá conquistou uma importante vitória por 3 a 1 sobre o América-MG, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O triunfo coloca o Dourado na 5ª posição, com 28 pontos, a apenas um do G4, acendendo a esperança do acesso. Já o Coelho mineiro, com 20 pontos, permanece na 15ª colocação, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: