Cuiabano no apagar das luzes: Botafogo vence o Sport e entra na briga pelo G4

Em uma partida de poucos lances de brilho e muitos sustos, o Botafogo mostrou resiliência e conquistou uma vitória dramática sobre o lanterna Sport por 1 a 0, neste domingo, na Ilha do Retiro. Um gol salvador de Cuiabano nos acréscimos do segundo tempo garantiu os três pontos, marcando a primeira vitória do técnico Davide Ancelotti no comando do Glorioso e recolocando a equipe na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: