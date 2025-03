Cuidado com mensagens duvidosas sobre o Minha Casa, Minha Vida Mensagens podem ser golpe e dúvidas devem ser sanadas no Departamento de Habitação Chegou uma mensagem que fez o coração palpitar?... Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 15h06 ) twitter

Mensagens podem ser golpe e dúvidas devem ser sanadas no Departamento de Habitação Chegou uma mensagem que fez o coração palpitar? O texto diz que você foi contemplado no Programa Minha Casa, Minha Vida. A mensagem tem emoji de casinha com árvore e diz que a contemplação é por tempo limitado e que você precisa clicar imediatamente no botão. Não faça isso. Provavelmente, é golpe! Toda e qualquer informação sobre programas habitacionais devem ser obtidas no Departamento de Habitação, pelo 66 99669-7241. Quem prefere atendimento presencial pode ir ao Departamento de Habitação, na Secretaria da Cidade, na Avenida Tancredo Neves, 1743. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.



