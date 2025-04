Cuidado! Isso pode não ser birra Quem nunca presenciou uma criança chorando intensamente ou gritando por não conseguir algo? A primeira coisa que vem à mente é: que... Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 15h08 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h08 ) twitter

Quem nunca presenciou uma criança chorando intensamente ou gritando por não conseguir algo? A primeira coisa que vem à mente é: que criança birrenta! Mas atenção! É preciso ter cautela, pois nem sempre se trata de um típico comportamento infantil. Em alguns casos, pode ser uma crise sensorial ou emocional decorrente do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Chegou a hora de abandonarmos antigos hábitos e abraçarmos uma visão mais verdadeira e alinhada com os desafios deste milênio. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e entender mais sobre a importância da conscientização sobre o autismo. Leia Mais em Momento MT: Educação de Sorriso alerta sobre cancelamento de vagas nos CEMEIs e homeschooling

