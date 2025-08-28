Cuidadoras de alunos com deficiência terão contratação direta em Cuiabá
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou na tarde de quarta-feira (27), em entrevista coletiva, que o Executivo vai encaminhar nos próximos dias para a Câmara Municipal a proposta de contratação direta das Cuidadoras de Alunos com Deficiência (CADs). Atualmente, cerca de 2 mil profissionais atuam na rede municipal de ensino, acompanhando alunos autistas e com outras deficiências, porém de forma terceirizada.
