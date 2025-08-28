Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cuidadoras de alunos com deficiência terão contratação direta em Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou na tarde de quarta-feira (27), em entrevista coletiva, que o Executivo vai encaminhar...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou na tarde de quarta-feira (27), em entrevista coletiva, que o Executivo vai encaminhar nos próximos dias para a Câmara Municipal a proposta de contratação direta das Cuidadoras de Alunos com Deficiência (CADs). Atualmente, cerca de 2 mil profissionais atuam na rede municipal de ensino, acompanhando alunos autistas e com outras deficiências, porém de forma terceirizada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a educação em Cuiabá!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.