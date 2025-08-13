Cultura apresenta a exposição “Pelos caminhos da memória” no Museu Rosa Bororo Entra em cartaz na próxima segunda-feira (18), no Museu Rosa Bororo, a mostra de artes “Pelos Caminhos da Memória”, realizada pela... Momento MT|Do R7 13/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h58 ) twitter

Entra em cartaz na próxima segunda-feira (18), no Museu Rosa Bororo, a mostra de artes “Pelos Caminhos da Memória”, realizada pela Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude em alusão ao Dia Nacional do Patrimônio Cultural, celebrado em 17 de agosto. Com vernisage marcada para as 19h, na abertura da exposição haverá uma palestra sobre design industrial, que é a atividade que se dedica a desenvolver produtos funcionais para satisfazer necessidades humanas do dia a dia, mas sem esquecer do aspecto estético e artístico do objeto. Para atingir esse intuito, o design industrial lança mão da tecnologia de forma a aliar praticidade e plasticidade na criação das peças. Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre a história e a cultura de Rondonópolis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: CEI ouve sócios da CBS sobre contrato com a Santa Casa

