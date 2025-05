Cultura e Juventude leva ao palco Manoel de Barros e oferta outras atrações com “Toda Praça é Arte” Todas as famílias rondonopolitanas têm à disposição, a cada mês, um final de semana diferente e cheio de alegria e atividades recreativas... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 19h36 ) twitter

Momento MT

Todas as famílias rondonopolitanas têm à disposição, a cada mês, um final de semana diferente e cheio de alegria e atividades recreativas. É que a Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude prepara, mensalmente, o “Toda Praça é Arte” com passatempos para as crianças e entretenimento para os adultos. E, em maio, o evento vai acontecer no Bairro Maria Amélia, no próximo sábado (24), a partir das 16 horas.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento incrível e todas as atrações que ele oferece! Consulte no nosso parceiro Momento MT para a matéria completa.

